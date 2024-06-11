На Netflix вийшов документальний фільм “Епізоди: Україна на Мундіалі”

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Наталія Габрух
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На Netflix вийшов документальний фільм “Епізоди: Україна на Мундіалі” про Чемпіонат світу з футболу 2006 року.

“Україна на Мундіалі” охоплює шлях української футбольної збірної до Чемпіонату світу на чолі з тренером Олегом Блохіним.

У фільмі використовували архівні кадри, унікальні інтерв'ю та коментарі гравців національної збірної України, які брали участь у Чемпіонаті світу з футболу. В епізоді з'являються Андрій Шевченко, Олександр Шовковський, Артем Мілевський, Святослав Вакарчук, Галина Вініченко та інші.

“Це історія про червень 2006-го, коли вся Україна, від Львова до Луганська, була за синьо-жовтих”, — йдеться в описі фільму.

Автори документального фільму — режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк.

Фото: скриншот

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Опубліковано: 11 червня 2024
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