У небі над Київщиною спостерігали рідкісні сріблясті хмари

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Наталія Габрух
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13 червня після заходу сонця у небі над Київщиною спостерігали рідкісне природне явище — сріблясті хмари.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Там пояснюють, що такі хмари утворюються на тій висоті, де зазвичай будь-яка волога зовсім відсутня — у високій мезосфері, вище 75 км від земної поверхні.

“Їх можна побачити в природі ближче до полюсів улітку, коли температура в мезосфері опускається до мінус 120 градусів Цельсія. На такій висоті, хмари складені з найдрібніших кришталиків льоду – кожний менше мікрометра”, — повідомили синоптики.

Достеменно науці поки що невідомий точний процес утворення таких хмар, але теоретики відзначають, що волога може “закидатись” на таку висоту активними циклонами та вертикальними потоками повітря. Для того, щоб сформувались сріблясті хмари, волога повинна взаємодіяти з космічним пилом.

“Сріблясті хмари ще називають Хмарами Нічного Сяяння, адже після заходу сонця звичайні хмари стають темними, а сріблясті – починають світитися у темряві”, — зазначають метеорологи.

Це відбувається, бо вони надто тонкі, щоб їх можна було побачити при денному світлі, їх видно лише тоді, коли нижні шари атмосфери знаходяться в тіні Землі, а високі хмари ще освітлюються сонячним світлом, якого вже не бачить спостерігач.

Фото: Petr Horalek

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Опубліковано: 15 червня 2024
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