Справжнє фото перемогло на конкурсі для зображень, створених за допомогою ШІ

Фотограф Мілес Астрей подав реальну фотографію на конкурс для зображень, створених штучним інтелектом, і переміг у двох номінаціях.

Про це пише ArtNews.

Майлз Астрей подав свою фотографію “F L A M I N G O N E” на конкурс 1839 Photography Awards до категорії ШІ зображень. Спочатку фотографія потрапила до шорт-листа, а потім посіла третє місце в категорії “Штучний інтелект” серед безлічі інших робіт, які не були зроблені фотографами. Фотографія також отримала приз глядацьких симпатій.

На своєму сайті Астрей написав, що свідомо подав свою фотографію, щоб відстояти роботу, яка створена людиною.

“Я подав цю реальну фотографію до категорії ШІ на премії 1839 Awards, щоб довести, що контент, створений людиною, не втратив своєї актуальності, що природа та її людські інтерпретатори можуть перемогти “машину”, а творчість та емоції — це більше ніж просто низка цифр”, — написав Мілес Астрей.

Після того як стало відомо, що Астрей не використовував ШІ для створення роботи, його дискваліфікували, а фотографію видалили з сайту конкурсу.

Астрей все ж вважає цей інцидент перемогою, написавши : “Сподіваюся, що здобуття перемоги як у журі, так і в публіки з цією фотографією було не лише моєю перемогою, але й перемогою для багатьох творчих людей”.

Фото: ArtNews