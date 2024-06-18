Книги, які згоріли у харківській друкарні Vivat, покажуть на виставці в США

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Ірина Маймур
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Книги з харківської друкарні Vivat, яку рф обстріляла 23 травня, покажуть на виставці в бібліотеці Конгресу США та закордонних музеях.

Про це повідомила Суспільне Культура директорка видавництва Vivat Юлія Орлова.

Через російську атаку згоріло 50 тисяч книжок.

Продавати обгорілі книги не будуть. Їх можна буде забрати за донат на ЗСУ або відновлення друкарні.

Нагадаємо, що 23 травня під час масованого обстрілу Харкова росіяни влучили у друкарню "Фактор-друк". В момент удару двома ракетами по підприємству там перебували понад 50 працівників. На робочих місцях загинули семеро працівників друкарні, ще 21 людина дістала поранень. Тоді через російську атаку згоріло 50 тисяч книжок, зокрема видавництва Vivat.

Пізніше стало відомо, що фонд Говарда Баффета відбудує харківську друкарню.

Фото: "Укрінформ

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Опубліковано: 18 червня 2024
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