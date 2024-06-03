Американський фонд профінансує відновлення харківської друкарні Vivat, зруйнованої обстрілом

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Наталія Габрух
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Фонд Говарда Баффета профінансує відбудову харківської друкарні видавництва Vivat “Фактор-Друк”, зруйнованої російським ракетним ударом 23 травня.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Друкарню планують відновити за чотири-п’ять місяців, щоб наші діти читали підручники українською мовою, а видавці могли продовжити друкувати книги”, — зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, що 23 травня під час масованого обстрілу Харкова одна із ракет влучила у друкарню “Фактор-Друк” видавництва Vivat. В момент удару двома ракетами по підприємству там перебували понад 50 працівників. На робочих місцях загинули семеро працівників друкарні, ще 21 людина дістала поранень.

Фото: Олег Синєгубов

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Опубліковано: 03 червня 2024
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