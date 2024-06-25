У Запоріжжі виставили на продаж найбільший в Україні пам'ятник Леніну

755
Наталія Габрух
share share

У Запоріжжі виставили на аукціон найбільшу в Україні бронзову скульптуру Леніна.

Про це повідомила секретарка Запорізької міської ради та виконувачка обов’язків міського голови Регіна Харченко.

Скульптуру, яка виконана з бронзи, продадуть через Prozorro. Стартова ціна — понад 10 мільйонів гривень. Вага скульптури Леніна становить понад 12 тонн, а його висота – 23 м.

Разом зі скульптурою Леніна на продаж виставили бронзові скульптури сталевара, колгоспниці, електрика, інженера-будівельника, великі та малі літери.

За словами Регіни Харченко, вторговані гроші підуть на потреби ЗСУ.

“Конвертуємо місію колишнього “теоретика марксизму” в ресурси для допомоги нашим захисникам і захисницям, які прямо зараз боронять нас від послідовників радянського режиму”, — написала Харченко.

Бронзовий пам’ятник Леніну в Запоріжжі демонтували в березні 2016 року. На початку червня 2024 року депутати Запорізької міської ради ухвалили проєкт рішення про продаж пам’ятника через аукціон.

Фото: Радіо Свобода

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 25 червня 2024
share share
Головний корпус психіатричної лікарні у Львові відремонтують за майже 44 мільйони гривень Головний корпус психіатричної лікарні у Львові відремонтують за майже 44 мільйони гривень У Києві почали реставрувати браму садиби Терещенка У Києві почали реставрувати браму садиби Терещенка У Києві створили комісію з погодження ескізів і розміщення муралів У Києві створили комісію з погодження ескізів і розміщення муралів Стало відомо, коли закінчать відновлювальні роботи у багатоповерхівці на Солом’янці, яку пошкодила ракета Стало відомо, коли закінчать відновлювальні роботи у багатоповерхівці на Солом’янці, яку пошкодила ракета
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.