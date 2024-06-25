У Запоріжжі виставили на продаж найбільший в Україні пам'ятник Леніну

У Запоріжжі виставили на аукціон найбільшу в Україні бронзову скульптуру Леніна.

Про це повідомила секретарка Запорізької міської ради та виконувачка обов’язків міського голови Регіна Харченко.

Скульптуру, яка виконана з бронзи, продадуть через Prozorro . Стартова ціна — понад 10 мільйонів гривень. Вага скульптури Леніна становить понад 12 тонн, а його висота – 23 м.

Разом зі скульптурою Леніна на продаж виставили бронзові скульптури сталевара, колгоспниці, електрика, інженера-будівельника, великі та малі літери.

За словами Регіни Харченко, вторговані гроші підуть на потреби ЗСУ.

“Конвертуємо місію колишнього “теоретика марксизму” в ресурси для допомоги нашим захисникам і захисницям, які прямо зараз боронять нас від послідовників радянського режиму”, — написала Харченко.

Бронзовий пам’ятник Леніну в Запоріжжі демонтували в березні 2016 року. На початку червня 2024 року депутати Запорізької міської ради ухвалили проєкт рішення про продаж пам’ятника через аукціон.

Фото: Радіо Свобода