В Україні оновили мапу з кількістю вулиць, які треба перейменувати в рамках деколонізації

226
Наталія Габрух
share share

В Україні оновили мапу з кількістю вулиць по областях, які треба перейменувати в рамках деколонізації і декомунізації.

Про це повідомляє громадська організація “Деколонізація.Україна”.

На мапі видно, що найбільше вулиць потрібно перейменувати у Запорізькій (1011), Вінницькій (912), Одеській (581) та Харківській (656) областях.

Найменше перейменувань потрібні для Тернопільської (22), Львівської (12) та Івано-Франківської (3) областей.

“Цифри можуть вже бути трохи меншими, бо громади часто надають інформацію з певним запізненням”, — написали активісти.

Також громадська організація створила окрему інтерактивну мапу. На ній:

  • червоні позначки вказують на об’єкти, які ще не декомунізовано;
  • зеленим позначено декомунізовані об’єкти;
  • жовті позначки — об’єкти, які чітко не потрапляють під дію закону про декомунізацію, але мають бути демонтовані.

Фото: Суспільне, громадська організація “Деколонізація.Україна”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 25 червня 2024
share share
Головний корпус психіатричної лікарні у Львові відремонтують за майже 44 мільйони гривень Головний корпус психіатричної лікарні у Львові відремонтують за майже 44 мільйони гривень У Києві почали реставрувати браму садиби Терещенка У Києві почали реставрувати браму садиби Терещенка У Києві створили комісію з погодження ескізів і розміщення муралів У Києві створили комісію з погодження ескізів і розміщення муралів Стало відомо, коли закінчать відновлювальні роботи у багатоповерхівці на Солом’янці, яку пошкодила ракета Стало відомо, коли закінчать відновлювальні роботи у багатоповерхівці на Солом’янці, яку пошкодила ракета
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.