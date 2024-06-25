В Україні оновили мапу з кількістю вулиць, які треба перейменувати в рамках деколонізації

В Україні оновили мапу з кількістю вулиць по областях, які треба перейменувати в рамках деколонізації і декомунізації.

Про це повідомляє громадська організація “Деколонізація.Україна”.

На мапі видно, що найбільше вулиць потрібно перейменувати у Запорізькій (1011), Вінницькій (912), Одеській (581) та Харківській (656) областях.

Найменше перейменувань потрібні для Тернопільської (22), Львівської (12) та Івано-Франківської (3) областей.

“Цифри можуть вже бути трохи меншими, бо громади часто надають інформацію з певним запізненням”, — написали активісти.

Також громадська організація створила окрему інтерактивну мапу . На ній:

червоні позначки вказують на об’єкти, які ще не декомунізовано;

зеленим позначено декомунізовані об’єкти;

жовті позначки — об’єкти, які чітко не потрапляють під дію закону про декомунізацію, але мають бути демонтовані.

Фото: Суспільне, громадська організація “Деколонізація.Україна”