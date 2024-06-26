США профінансують друк понад 3 млн підручників для українських школярів

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Наталія Габрух
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Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) профінансують друк підручників для учнів молодших класів українських шкіл.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Фінансування дозволить надрукувати понад три мільйони підручників для учнів початкових класів до початку наступного навчального року.

"Ці підручники будуть виготовлені в Україні та доставлені у понад 12 тисяч шкіл по всій країні", – йдеться у повідомленні.

У заяві Білого дому наголошується, що РФ “веде війну не лише проти українських військових, а й проти українського народу”, нагадавши про те, як 23 травня росіяни знищили друкарню “Фактор-Друк” у Харкові.

“Харківські друкарні випускають значний відсоток усіх книг в Україні, в тому числі підручників для українських дітей. Ударами по цих друкарнях Росія атакує систему освіти України. Ми не дозволимо Росії досягти успіху”, – кажуть у Білому домі.

Фото: Unsplash

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Опубліковано: 26 червня 2024
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