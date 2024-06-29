У Дії відображатимуться медичні дані — постанова уряду

У застосунку “Дія” відображатимуться медичні дані — уряд ухвалив відповідну постанову.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він пояснив, що українці зможуть через “Дію” зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоровʼя — ЕСОЗ, а також обрати сімейного лікаря, подати чи розірвати декларацію.

“Не потрібно буде ходити в лікарню та витрачати на це час”, — додав Михайло Федоров.

Зокрема, раніше для зміни даних в ЕСОЗ людині потрібно було їхати в поліклініку або звертатися до Національної служби здоровʼя (НСЗУ), а скоро така можливість з'явиться просто в застосунку, пояснив міністр.

Він анонсував, що далі функціонал ще розшириться, над сервісом працюють разом із Міністерством охорони здоров'я та НСЗУ.

Фото: Київ24