У Дії відображатимуться медичні дані — постанова уряду

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Наталія Габрух
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У застосунку “Дія” відображатимуться медичні дані — уряд ухвалив відповідну постанову.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він пояснив, що українці зможуть через “Дію” зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоровʼя — ЕСОЗ, а також обрати сімейного лікаря, подати чи розірвати декларацію.

“Не потрібно буде ходити в лікарню та витрачати на це час”, — додав Михайло Федоров.

Зокрема, раніше для зміни даних в ЕСОЗ людині потрібно було їхати в поліклініку або звертатися до Національної служби здоровʼя (НСЗУ), а скоро така можливість з'явиться просто в застосунку, пояснив міністр.

Він анонсував, що далі функціонал ще розшириться, над сервісом працюють разом із Міністерством охорони здоров'я та НСЗУ.

Фото: Київ24

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Опубліковано: 29 червня 2024
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