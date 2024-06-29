У Бучі наступного року зведуть новий ТЦ: як він виглядатиме

У Бучі наступного року з’явиться новий торговельний центр.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Торговельний центр знаходитиметься поруч з автозаправною станцією “UPG”, що по Варшавській трасі.

“Тут буде розташований ще один супермаркет “Сільпо”, а також розміщений малий та середній бізнес. Планується також зона фітнесу та спортивної зали”, — зазначає Анатолій Федорук.

За його словами, цей комплекс стане додатковим каталізатором економіки, сплачуючи податки, створюючи нові робочі місця та можливості для нових підприємців.

Фото: Анатолій Федорук