У Google перекладачі з’явилася кримськотатарська мова

35
Наталія Габрух
share share

Компанія Google додала кримськотатарську мову до свого сервісу перекладу.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

“Дякуємо Google за цю важливу ініціативу, яка демонструє, що багата мовна та культурна спадщина корінних народів України є цінною для світової спільноти”, — йдеться у повідомленні.

Кримськотатарську мову додали до Google перекладача у рамках масштабного розширення разом зі 109 іншими новими мовами.

В компанії Google нагадали, що кримськотатарська належить до мов, які потребують додаткового захисту за класифікацією UNESCO.

Фото: Голос України

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 29 червня 2024
share share
У Бучі наступного року зведуть новий ТЦ: як він виглядатиме У Бучі наступного року зведуть новий ТЦ: як він виглядатиме У Львові будують Центр допомоги українцям, які зазнали тортур на війні: що там зроблять У Львові будують Центр допомоги українцям, які зазнали тортур на війні: що там зроблять На Софійській площі встановили інсталяцію “Укриття від нетерпимості” На Софійській площі встановили інсталяцію “Укриття від нетерпимості” У Дії відображатимуться медичні дані — постанова уряду У Дії відображатимуться медичні дані — постанова уряду
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.