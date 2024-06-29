У Google перекладачі з’явилася кримськотатарська мова

Компанія Google додала кримськотатарську мову до свого сервісу перекладу.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

“Дякуємо Google за цю важливу ініціативу, яка демонструє, що багата мовна та культурна спадщина корінних народів України є цінною для світової спільноти”, — йдеться у повідомленні.

Кримськотатарську мову додали до Google перекладача у рамках масштабного розширення разом зі 109 іншими новими мовами.

В компанії Google нагадали, що кримськотатарська належить до мов, які потребують додаткового захисту за класифікацією UNESCO.

Фото: Голос України