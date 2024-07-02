На Київщині відновлюють п’ятиповерхівку, яка постраждала від атаки рф: фото

У Вишгороді відновлюють п’ятиповерхівку на вулиці Грушевського, 1. Будинок пошкодила російська ракета у листопаді 2022 року.

Про це повідомляє Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

Внаслідок вибуху – третій під'їзд було повністю знищено, вибуховою хвилею пошкоджено перегородки перекриття у будинку, пожежа повністю знищила дах.

​​П’ятиповерхівку капітально ремонтують для мешканців 64 квартир.

Наразі вже зробили:

завершили влаштування перегородок з газоблоку;

виконали підсилення плит перекриття армуванням та бетонуванням, підсилили несучі стіни;

змонтували вікна у відновленій частині будинку — 3 під'їзд;

продовжують монтаж утеплювача на фасад та укоси;

влаштували нову покрівлю, її дерев'яні конструкції з вогнебіозахистом;

утеплили горище;

тривають роботи з тинькування та шпаклювання.

Також продовжують роботи з влаштування внутрішніх мереж електро, водопостачання та водовідведення.

Фото: Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області