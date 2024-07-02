На Київщині відновлюють п’ятиповерхівку, яка постраждала від атаки рф: фото
У Вишгороді відновлюють п’ятиповерхівку на вулиці Грушевського, 1. Будинок пошкодила російська ракета у листопаді 2022 року.
Про це повідомляє Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.
Внаслідок вибуху – третій під'їзд було повністю знищено, вибуховою хвилею пошкоджено перегородки перекриття у будинку, пожежа повністю знищила дах.
П’ятиповерхівку капітально ремонтують для мешканців 64 квартир.
Наразі вже зробили:
- завершили влаштування перегородок з газоблоку;
- виконали підсилення плит перекриття армуванням та бетонуванням, підсилили несучі стіни;
- змонтували вікна у відновленій частині будинку — 3 під'їзд;
- продовжують монтаж утеплювача на фасад та укоси;
- влаштували нову покрівлю, її дерев'яні конструкції з вогнебіозахистом;
- утеплили горище;
- тривають роботи з тинькування та шпаклювання.
Також продовжують роботи з влаштування внутрішніх мереж електро, водопостачання та водовідведення.
Фото: Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області
Опубліковано: 02 липня 2024