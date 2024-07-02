На Київщині відновлюють п’ятиповерхівку, яка постраждала від атаки рф: фото

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Наталія Габрух
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У Вишгороді відновлюють п’ятиповерхівку на вулиці Грушевського, 1. Будинок пошкодила російська ракета у листопаді 2022 року.

Про це повідомляє Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

Внаслідок вибуху – третій під'їзд було повністю знищено, вибуховою хвилею пошкоджено перегородки перекриття у будинку, пожежа повністю знищила дах.

​​П’ятиповерхівку капітально ремонтують для мешканців 64 квартир.

Наразі вже зробили:

  • завершили влаштування перегородок з газоблоку;
  • виконали підсилення плит перекриття армуванням та бетонуванням, підсилили несучі стіни;
  • змонтували вікна у відновленій частині будинку — 3 під'їзд;
  • продовжують монтаж утеплювача на фасад та укоси;
  • влаштували нову покрівлю, її дерев'яні конструкції з вогнебіозахистом;
  • утеплили горище;
  • тривають роботи з тинькування та шпаклювання.

Також продовжують роботи з влаштування внутрішніх мереж електро, водопостачання та водовідведення.

Фото: Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області

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Опубліковано: 02 липня 2024
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