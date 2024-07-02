Дивіться, як виглядатиме реабілітаційний центр, який планують збудувати в Ірпені

136
Наталія Габрух
share share

В Ірпені планують збудувати новий реабілітаційний центр.

Проєкт будівництва презентували на виставці-конференції Rebuild Ukraine: Health & Rehabilitation у Варшаві.

Багатопрофільний центр реабілітації хочуть створити на базі Ірпінської центральної міської лікарні. У межах першої концепції реабілітаційний центр матиме площу 12 600 м², а у межах другої — 34 тисячі м² з урахуванням нового корпусу, укриття та супутніх приміщень.

Як зазначають автори проєкту, центр матиме терапевтичний, хірургічний, травматологічний, неврологічний, реабілітаційний відділи, а також відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Очікується, що новий реабілітаційний центр зможе приймати до 300 пацієнтів на добу.

Фото: скриншоти

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 02 липня 2024
share share
Дивіться, як у Бучі відновлюють пошкоджені будинки за допомогою конструктора фасадів Дивіться, як у Бучі відновлюють пошкоджені будинки за допомогою конструктора фасадів У Харкові колишній театр Пушкіна перейменують на честь Квітки-Основ’яненка У Харкові колишній театр Пушкіна перейменують на честь Квітки-Основ’яненка Жителі багатоповерхівки на Оболоні обігрівають будівлю тепловими насосами і економлять на опаленні Жителі багатоповерхівки на Оболоні обігрівають будівлю тепловими насосами і економлять на опаленні Дивіться, який вигляд після реконструкції має площа перед Музеєм Писанки у Коломиї Дивіться, який вигляд після реконструкції має площа перед Музеєм Писанки у Коломиї
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.