Дивіться, як виглядатиме реабілітаційний центр, який планують збудувати в Ірпені
В Ірпені планують збудувати новий реабілітаційний центр.
Проєкт будівництва презентували на виставці-конференції Rebuild Ukraine: Health & Rehabilitation у Варшаві.
Багатопрофільний центр реабілітації хочуть створити на базі Ірпінської центральної міської лікарні. У межах першої концепції реабілітаційний центр матиме площу 12 600 м², а у межах другої — 34 тисячі м² з урахуванням нового корпусу, укриття та супутніх приміщень.
Як зазначають автори проєкту, центр матиме терапевтичний, хірургічний, травматологічний, неврологічний, реабілітаційний відділи, а також відділення анестезіології та інтенсивної терапії.
Очікується, що новий реабілітаційний центр зможе приймати до 300 пацієнтів на добу.
Фото: скриншоти
Опубліковано: 02 липня 2024
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