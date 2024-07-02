Дивіться, як виглядатиме реабілітаційний центр, який планують збудувати в Ірпені

В Ірпені планують збудувати новий реабілітаційний центр.

Проєкт будівництва презентували на виставці-конференції Rebuild Ukraine: Health & Rehabilitation у Варшаві.

Багатопрофільний центр реабілітації хочуть створити на базі Ірпінської центральної міської лікарні. У межах першої концепції реабілітаційний центр матиме площу 12 600 м², а у межах другої — 34 тисячі м² з урахуванням нового корпусу, укриття та супутніх приміщень.

Як зазначають автори проєкту, центр матиме терапевтичний, хірургічний, травматологічний, неврологічний, реабілітаційний відділи, а також відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Очікується, що новий реабілітаційний центр зможе приймати до 300 пацієнтів на добу.

Фото: скриншоти