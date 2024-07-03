На Львівщині запустили п’ять ліній для сортування відходів

П’ять нових ліній для сортування відходів запустили у чотирьох містах Львівської області.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

Лінії для сортування відходів запустили на полігонах у Самборі, Червонограді, Золочеві та ще дві у Стрию.

“Впровадження сміттєсортувальних ліній є невід’ємною частиною сучасної стратегії управління відходами. Цей процес дозволяє ефективно відділяти різні типи відходів, що, в свою чергу, полегшує їх подальшу переробку та утилізацію”, — йдеться у повідомленні.

Лінії встановлювали в межах Закону України “Про управління відходами” — всі полігони в Україні до 1 січня 2030 року мають привести у відповідність до європейських стандартів екологічної безпеки або закрити. Таким чином хочуть зменшити обсяги захоронення відходів та збільшити обсяги їх переробки.

Фото: пресслужба Львівської ОВА