Будівлі резиденції “Межигірʼя” постраждали внаслідок ракетного удару по Київщині

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Наталія Габрух
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Наприкінці червня на території резиденції “Межигір’я” уламки ракети пошкодили кінологічний центр.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

Внаслідок удару загинула собака військового, який нині перебуває на фронті. Крім цього, пошкоджена будівля кінологічного центру та вольєри, вибиті вікна та двері.

“У кінологічному центрі залишається понад 50 собак. Після російського обстрілу у деяких з них контузії та шоковий стан. Нині там прибирають наслідки руйнувань. Перевезти псів нікуди”, — прокоментував ситуацію кінолог Петро Петрович.

Кінологічний центр побудували за часів президенства Віктора Януковича. Там були зібрані найдорожчі породи собак, яких купував колишній президент та яких йому дарували лідери різних країн світу. Серед видів були: з десяток англійських мастифів, кавказькі вівчарки, шість тибетських мастифів тощо. Згодом деяких собак продали на аукціоні.

Останні 10 років у кінологічному центрі проходять реабілітацію діти та військові.

Фото: скриншоти

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Опубліковано: 03 липня 2024
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