Фільм “Ми були рекрутами” вийшов на Netflix

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Наталія Габрух
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Фільм “Ми були рекрутами”, що розповідає про бійців 3-ї окремої штурмової бригади, тепер доступний на Netflix.

Про це у соцмережах повідомив режисер стрічки Любомир Левицький.

“Фільм покорив серця десятки тисяч глядачів в кінотеатрах і сьогодні нарешті хлопці і дівчата в полях мають змогу глянути цю роботу. Ну і звісно всі ті, хто практикує домашній перегляд під щось смачненьке. Моя рекомендація як режисера, фільм краще сприймається з хорошим звуком”, — написав Любомир Левицький.

За його словами, “Ми були рекрутами” — не просто фільм, а щира та емоційна розповідь про звичайних людей, які стали його героями. Він висвітлює історії про мужність, дружбу та самопожертву.

Стрічка вийшла у прокат 2 травня. Її головний герой — 19-річний новобранець з позивним "Журналіст", якого грає Борис Савенко. За сюжетом, він почав знімати фільм про 3 ОШБр дорогою з Києва у більш гарячі місця, спілкуючись із сімома бійцями та однією бійчинею. Вони розповідають про себе, мотивацію служити, роботу на фронті та думки про війну.

Фото: Любомир Левицький

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Опубліковано: 03 липня 2024
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