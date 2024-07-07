Усі пункти незламності на Київщині переводять у робочий режим

У Київській області всі пункти незламності переводять у робочий режим через тривалі відключення світла.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

“Наразі вже функціонують 225 пунктів. Готові до відкриття ще 397 пунктів. Їх відкривають органи місцевого самоврядування, підрозділи ДСНС, відповідальний бізнес, АТ “Укрзалізниця”, — написав Руслан Кравченко.

Керівникам громад доручили оновити всі дані про адреси, графік та умови роботи пунктів та постійно інформувати мешканців громад. Зокрема, в пунктах незламності обов’язково має бути:

світло;

інтернет;

доступ до мобільного зв’язку всіх операторів;

вода;

аптечки.

Адреси пунктів незламності й укриттів можна перевірити на сайті або в чат-боті .

Фото: Громадське радіо