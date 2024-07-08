Підприємець на Київщині забруднив землю будівельним сміттям, завдавши шкоди довкіллю на понад 4 млн грн

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Наталія Габрух
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У Бучанському районі директор приватного підприємства забруднив будівельним сміттям землі інститутів Національної академії аграрних наук України і спричинив шкоду довкіллю на понад 4 млн гривень.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, підприємець виготовляв будівельні матеріали в орендованих приміщеннях державного підприємства одного з інститутів НААН України.

За понад два роки господарської діяльності він не утилізовував відходи, а відвантажував їх у несанкціонованих місцях на землях поблизу виробництва.

Експерти встановили, що засмічення ділянок будівельними та небезпечними відходами призвело до псування земель і зниження їх родючості.

Внаслідок протиправних дій підозрюваного довкіллю завдано шкоду на понад чотири мільйони гривень.

Фото: Київська обласна прокуратура

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Опубліковано: 08 липня 2024
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