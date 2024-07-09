Енергетики скасували “день без відключень” електроенергії в Україні

З 9 по 24 липня НЕК “Укренерго” не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Раніше планувалося за певним графіком скасувати обмеження для кожної області у конкретний день протягом двох тижнів задля вимірювання фактичного рівня споживання областей. Проведення вимірів необхідне для того, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами.

“Причина скасування – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. У відповідь на численні звернення обленерго, “Укренерго” скасовує проведення вимірів у вказаний період”, — йдеться у повідомленні.

В “Укренерго” зазначають, що режимні виміри в літній період будуть проведенні пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.

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