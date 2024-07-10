Кияни просять забезпечити безперебійну роботу фунікулера та капітально реконструювати комплекс

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Наталія Габрух
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Кияни зареєстрували петицію із закликом забезпечити безперебійну роботу фунікулера й капітально реконструювати комплекс.

Автори петиції зазначають, що київський фунікулер — це унікальна транспортна система, візитівка столиці, яка вважається найбільш безпечним столичним транспортом. Фунікулер активно використовується, як міський транспорт, адже щоденний пасажиропотік — 10-15 тис. людей.

Проте він часто не функціонує, зокрема через технічні несправності, які не залежать від дефіциту енергопостачання.

“Щоліта, під час туристичного сезону, у столиці фунікулер закривають на щорічний плановий ремонт, який триває не менше місяця, після якого зупинення транспорту з різних причин продовжуються з незмінною регулярністю”, — йдеться в тексті петиції.

Кияни закликають провести капітальну реконструкцію всього комплексу, а саме: інтер’єру й вестибюля верхньої та нижньої станцій, виготовити нові вагони із системою кондиціонування й освітлення, облаштувати огорожу несучої естакади тощо.

Також останнім часом рух транспорту зупиняється через відсутність енергоживлення.

У спільноті “Пасажири Києва” зазначають, що підстанція фунікулера має окреме від інших споживачів живлення високою напругою від розподільчих пунктів ДТЕК і тому могла б не відключатися від живлення.

“Зважаючи на досить не значне споживання, це не мало б суттєвого впливу на час відключень інших споживачів, натомість забезпечувало б стабільну роботу громадського транспорту”, – зазначають “Пасажири Києва”.

Фото: Kyivmaps

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Опубліковано: 10 липня 2024
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