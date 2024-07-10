На дорогах Київщини з’явилися нові камери вимірювання швидкості TruCAM: де саме

Починаючи з липня 2024 року у Київській області вимірюватимуть швидкість новими камерами TruCAM.

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

Нові TruCAM з'явилися на трасах:

P-02 Київ–Іванків–Овруч;

P-03 Північно-східний об'їзд м. Києва;

М-05 Київ-Одеса.

TruCAM встановили на аварійно-небезпечних ділянках і місцях концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями швидкості руху.

“У місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками”, — зазначають у Патрульній поліції України.

Патрульні використовуватимуть прилади TruCAM поряд з камерами автоматичної фіксації. Це збільшуватиме ефективність контролю за швидкістю руху.

Загалом на дорогах України працює 160 приладів TruCAM, а вимірювання швидкості здійснюється на 295 ділянках автомобільних доріг. Місця, де встановлені TruCAM, можна розпізнати за дорожніми знаками, які попереджають про фото та відеофіксацію порушень.

Фото: 130.com.ua