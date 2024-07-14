На Верхньому Валу у Києві відкрили “Віброкав’ярню”

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Наталія Габрух
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На вулиці Верхній Вал, 54, що біля станції метро “Контрактова площа”, запрацювала “Віброкав’ярня”.

Про це пише The Village Україна.

“Ми хотіли створити місце без сорому та обмежень, де можна дізнатися про задоволення більше. “Віброкав’ярня” — це три задоволення в одному місці”, — розповідають у команді.

“Віброкав'ярня” поєднує у собі pet-friendly кав'ярню та шоурум магазину для дорослих Dildom. Гості можуть замовити каву, пончик та обрати необхідний девайс.

Також у закладі подають сендвічі, салати та різноманітні десерти від пекарень Києва. Крім цього, є боули та веганські роли.

“Регулярно організовуємо попапи з улюбленими брендами-партнерами”, – додають у команді.

Ціни: “колд-брю” — 65 грн, фільтр кава — 55/75 грн, вершкова кава — 80 грн, лате — 65 грн, авторські лимонади — 95 грн, пончики та пироги — 100 грн, боул з тунцем чи лососем — 220 грн, веганський рол — 175 грн, веганський тарт — 60 грн

Адреса: вул. Верхній Вал, 54

Режим роботи: щодня з 9:00 до 21:00

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Опубліковано: 14 липня 2024
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