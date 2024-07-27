Уряд скасовує мита та податки на імпорт генераторів і сонячних панелей
З 27 липня Україні набувають чинності нові закони, що звільнять від мита та ПДВ обладнання для енергетики, яке ввозиться в країну.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Закони передбачають звільнення від сплати мита та ПДВ для наступного обладнання:
- електрогенераторного обладнання;
- обладнання для вітро- та сонячної генерації;
- акумуляторів (крім акумуляторів малої потужності).
“Окремо звертаємо увагу на тому, що прийнятими законодавчими змінами під пільгове ввезення в Україну підпадають такі важливі для населення товари як: електрогенератори, інвертори, літій-іонні акумулятори та зарядні станції на їх основі, а також сонячні панелі для ремонту або заміни від пошкоджень і розширення потужності діючих сонячних електростанцій”, — йдеться в повідомленні.
Фото: kyivcity.gov.ua
Опубліковано: 27 липня 2024