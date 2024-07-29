У вересні в Києві проведуть другий книжковий фестиваль Kyiv Book Fest: що в програмі

Другий фестиваль Kyiv Book Fest 2024 відбудеться 5–8 вересня в ТЦ Gorodok Gallery.

Про це стало відомо з офіційного сайту Kyiv Book Fest.

Фестиваль проведуть на території 2000 м² . Там організують форум для книжкової галузі, виставку-продаж, зустрічі, презентації й автограф-сесії.

Для відвідувачів будуть доступні дві зони:

на першому поверсі буде виставка-продаж книжок;

на третьому поверсі — галузевий форум з подіями, автограф-сесіями, музичною програмою, представницькими стендами.

Вхід на виставку-ярмарку буде вільний, а на локацію з подіями — за донейт.

Графік роботи:

5-8 вересня — галузевий форум та події, Pochayna Event Hall, 3-й поверх ТЦ Gorodok Gallery, вхід за донейт;

6-8 вересня — книжковий ярмарок-виставка, 1-й поверх Gorodok Gallery, вхід вільний.

Наразі організатори анонсували презентацію міжавторської збірки оповідань “Нічний сеанс”, літературні читання “Ніч еротичної поезії” з Капрановим, панель “Українське фентезі: ідеї та сенси як арсенал” і розмову за мотивами книг Любові Загоровської “Моя УПА” і “Таборові діти”.

Також про те, як написати та видати книжку розкажуть Юлія Мак (“Толіки. Про тих хто перемотував касету олівцем”) та Сашко Столовий (“Оринин. Роман про стелепного чоловіка”).

До фестивалю долучилися уже більш ніж 130 видавництв. Зокрема, “КСД”, “Наш Формат”, “ВСЛ”, “Книголав”, “Абабагаламага”, “Ще одну сторінку”, “Основа”, “Фабула”, Vivat, “Лабораторія”, “Бородатий Тамарин” тощо.

Фото: Kyiv Book Fest