Повість-казку Антуана де Сент-Екзюпері “Маленький принц” перекладуть кримськотатарською мовою

В Україні перекладуть кримськотатарською мовою повість-казку Антуана де Сент-Екзюпері “Маленький принц”.

Про це у коментарі Суспільне Крим розповіла викладачка кримськотатарської мови Мамурє Чабанова.

“Це класика, яка перекладена багатьма мовами світу. Якщо вона з'явиться ще і кримськотатарською — буде дуже чудово! Це дуже корисно з точки розвитку мови і літератури для підтримки кримськотатарського народу”, — сказала Мамурє Чабанова.

Вона зазначила, що твір ще у процесі перекладу. Над створенням книги кримськотатарською мовою працює команда з трьох людей.

За словами Мамурє Чабанової, придбати книгу зможуть також бажаючі, які перебувають в окупованому Криму.

“Цю книжку також можна в Криму оплатити в рублях, бо бажаючі — це більшість кримських татар саме під окупацією в Криму. Також там планується друкований варіант книжки. Тут ми поки що не плануємо друкований варіант, хоча б електронний. В майбутньому, якщо буде зацікавленість та попит, то можливо і друкований варіант також зробимо”, — зазначає Мамуре Чабанова.

В Україні буде доступна електронна версія книги. Зокрема, планується переклад по одній главі та публікація в закритому Telegram-каналі для тих, хто хоче читати і купили собі електронний варіант книги ще до офіційного релізу.

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