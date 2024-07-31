Як виглядатиме сквер імені Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла у Києві: візуалізації

Архітектор студії AKZ Architectura показав, яким буде сквер імені Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла у Києві.

Про це архітектор Артем Вахрін написав у соцмережах.

Сквер знаходитиметься на вул. Михайла Омеляновича-Павленка у Печерському районі Києва.

“Генплан скверу — пряме віддзеркалення душі та подвигу Дмитра Коцюбайла, який загинув від осколкового поранення. Це місце буде символізувати удар снаряда, де кожен куток і кожна лінія нагадуватимуть про його служіння та відданість”, — написав Артем Вахрін.

За його словами, бронзова скульптура вовка, який відпочиває на щиті, буде доповнена композицією з грубого каміння. А в ландшафтних рішеннях використають рослини з Галичини й букових лісів, де зростав Дмитро.

Фото: Артем Вахрін