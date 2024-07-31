Як виглядатиме сквер імені Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла у Києві: візуалізації

176
Наталія Габрух
share share

Архітектор студії AKZ Architectura показав, яким буде сквер імені Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла у Києві.

Про це архітектор Артем Вахрін написав у соцмережах.

Сквер знаходитиметься на вул. Михайла Омеляновича-Павленка у Печерському районі Києва.

“Генплан скверу — пряме віддзеркалення душі та подвигу Дмитра Коцюбайла, який загинув від осколкового поранення. Це місце буде символізувати удар снаряда, де кожен куток і кожна лінія нагадуватимуть про його служіння та відданість”, — написав Артем Вахрін.

За його словами, бронзова скульптура вовка, який відпочиває на щиті, буде доповнена композицією з грубого каміння. А в ландшафтних рішеннях використають рослини з Галичини й букових лісів, де зростав Дмитро.

Фото: Артем Вахрін

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 31 липня 2024
share share
Біля Золотих воріт запрацювало азійське бістро “Кицуня” Біля Золотих воріт запрацювало азійське бістро “Кицуня” Харків до зими хочуть перетворити на окремий енергетичний острів: деталі Харків до зими хочуть перетворити на окремий енергетичний острів: деталі Волонтери UAnimals зібрали 15 тонн сміття у заповідних зонах України Волонтери UAnimals зібрали 15 тонн сміття у заповідних зонах України 10 виставок серпня у Києві, які варто відвідати 10 виставок серпня у Києві, які варто відвідати
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.