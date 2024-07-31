Оголосили лонглист Букерівської премії 2024: хто потрапив до списку

Журі Букерівської премії 2024 оголосило лонглист, до якого увійшло 13 книжок.

Список опублікували на сайті премії.

До списку увійшли 13 книг, серед яких три дебютні романи й шість раніше уже номінованих письменників. Номінантів обирали серед 156 книг.

До лонглиста Букерівської премії 2024 року внесли:

Томмі Орандж, Wandering Stars (Мандрівні зірки);

Колін Барретт, Wild Houses (Дикі будинки);

Енн Майклз, Held (У полоні);

Рейчел Кушнер, Creation Lake (Озеро створення);

Клер Мессуд, This Strange Eventful History (Ця дивна, наповнена подіями, історія);

Річард Пауерс, Playground (Дитячий майданчик);

Сара Перрі, Enlightenment (Просвітлення);

Саманта Гарві, Orbital (Орбітальний);

Персіваль Еверетт, James (Джеймс);

Яель ван дер Вуден, The Safekeep (Сховище);

Хішам Матар, My Friends (Мої друзі);

Шарлотта Вуд, Stone Yard Devotional (Служба кам’яного подвір'я);

Ріта Буллвінкель, Headshot (Постріл у голову).

Шортлист із шести книг оголосять 16 вересня. Урочиста церемонія, на якій оголосять переможця або переможницю, пройде 12 листопада у Лондоні.

Фото: The Booker Prize