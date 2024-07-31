Оголосили лонглист Букерівської премії 2024: хто потрапив до списку

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Наталія Габрух
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Журі Букерівської премії 2024 оголосило лонглист, до якого увійшло 13 книжок.

Список опублікували на сайті премії.

До списку увійшли 13 книг, серед яких три дебютні романи й шість раніше уже номінованих письменників. Номінантів обирали серед 156 книг.

До лонглиста Букерівської премії 2024 року внесли:

  • Томмі Орандж, Wandering Stars (Мандрівні зірки);
  • Колін Барретт, Wild Houses (Дикі будинки);
  • Енн Майклз, Held (У полоні);
  • Рейчел Кушнер, Creation Lake (Озеро створення);
  • Клер Мессуд, This Strange Eventful History (Ця дивна, наповнена подіями, історія);
  • Річард Пауерс, Playground (Дитячий майданчик);
  • Сара Перрі, Enlightenment (Просвітлення);
  • Саманта Гарві, Orbital (Орбітальний);
  • Персіваль Еверетт, James (Джеймс);
  • Яель ван дер Вуден, The Safekeep (Сховище);
  • Хішам Матар, My Friends (Мої друзі);
  • Шарлотта Вуд, Stone Yard Devotional (Служба кам’яного подвір'я);
  • Ріта Буллвінкель, Headshot (Постріл у голову).

Шортлист із шести книг оголосять 16 вересня. Урочиста церемонія, на якій оголосять переможця або переможницю, пройде 12 листопада у Лондоні.

Фото: The Booker Prize

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Опубліковано: 31 липня 2024
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