Оголосили лонглист Букерівської премії 2024: хто потрапив до списку
Журі Букерівської премії 2024 оголосило лонглист, до якого увійшло 13 книжок.
Список опублікували на сайті премії.
До списку увійшли 13 книг, серед яких три дебютні романи й шість раніше уже номінованих письменників. Номінантів обирали серед 156 книг.
До лонглиста Букерівської премії 2024 року внесли:
- Томмі Орандж, Wandering Stars (Мандрівні зірки);
- Колін Барретт, Wild Houses (Дикі будинки);
- Енн Майклз, Held (У полоні);
- Рейчел Кушнер, Creation Lake (Озеро створення);
- Клер Мессуд, This Strange Eventful History (Ця дивна, наповнена подіями, історія);
- Річард Пауерс, Playground (Дитячий майданчик);
- Сара Перрі, Enlightenment (Просвітлення);
- Саманта Гарві, Orbital (Орбітальний);
- Персіваль Еверетт, James (Джеймс);
- Яель ван дер Вуден, The Safekeep (Сховище);
- Хішам Матар, My Friends (Мої друзі);
- Шарлотта Вуд, Stone Yard Devotional (Служба кам’яного подвір'я);
- Ріта Буллвінкель, Headshot (Постріл у голову).
Шортлист із шести книг оголосять 16 вересня. Урочиста церемонія, на якій оголосять переможця або переможницю, пройде 12 листопада у Лондоні.
Фото: The Booker Prize
Опубліковано: 31 липня 2024