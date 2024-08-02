У Києві діяльність найбільших комунальних підприємств контролюватимуть наглядові ради

Київська міська рада восени планує здійснити реформу корпоративного управління найбільшими комунальними підприємствами після якої їх діяльність контролюватимуть наглядові ради.

Про це повідомили у КМДА.

За словами секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренко, станом на сьогодні критерії, відповідно до яких на базі комунальних підприємств мають бути утворені наглядові ради, морально застарілі. Вони не враховують ані життєдіяльність в умовах війни, ані економічні виклики. Утім, система управління комунальними підприємствами вимагає адаптації до цих викликів. Отже, скоро контролювати діяльність найбільших комунальних підприємств Києва будуть наглядові ради, утворені містом.

Також на початку вересня цього року відповідні проєкти рішень Київради вже винесуть на громадське обговорення.

Зазначається, що робота над відповідними змінами тривала останні пів року. До неї долучили як спеціалістів міських структур, так і незалежних експертів. Попри те, що законодавством України, на відміну від акціонерних товариств, утворення наглядових рад саме в комунальних підприємствах не конкретизоване, Київрада має вдосконалити власний порядок їх утворення. Зокрема, йдеться як про делегування членів наглядових рад органом управління, так і конкурсний відбір незалежних членів наглядових рад. Ними можуть бути як українські, так і закордонні експерти у відповідній галузі.

Фото: depositphotos.com