Як виглядає русло Дніпра у Запоріжжі після атаки на ДніпроГЕС
Після російської атаки на ДніпроГЕС у Запоріжжі рівень води в Дніпрі значно впав.
Про це повідомив місцевий мешканець Роман Косенко.
Нагадаємо, що під час масованої атаки 22 березня 2024 року російські військові завдали ударів по Дніпровській ГЕС. Відомо, що було два прямих влучання — в електростанцію ГЕС-1 і ГЕС-2. Ураження дуже значні — об'єкт було виведено з ладу.
Фото: Роман Косенко
Опубліковано: 03 серпня 2024
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