На Київщині відкрили першу в Україні жіночу школу операторів будівельної техніки

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Наталія Габрух
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У селищі Немішаєве Бучанського району відкрили першу в Україні жіночу школу операторів будівельної техніки.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Школа функціонує на базі Немішаївського фахового коледжу.

“Навчальна програма орієнтована на залучення жінок до професії водіїв будівельної техніки на рівних умовах. Це допоможе українським компаніям впоратися з кадровою кризою, спричиненою війною”, — йдеться у повідомленні.

Заняття розпочнуться 5 серпня. До першої групи навчання увійшли 15 жінок. Курс триватиме 9 тижнів. Всього передбачається, що навчання пройде 75 осіб у п`яти навчальних групах. Практичне навчання керування буде проходити на сучасних екскаваторах та навантажувачах.

Фото: Київська обласна військова адміністрація

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Опубліковано: 04 серпня 2024
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