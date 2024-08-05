У Бородянці створили мурал на будівлі пожежної частини

У Бородянці на будівлі пожежної частини створили мурал.

Про це повідомляють у ДСНС Київщини.

На початку повномасштабного вторгнення росії ця пожежна частина була зруйнована та розграбована. Тепер її відбудували і вирішили оздобити.

Мурал створив чернігівський рятувальник Віталій Вороний. На одній половині пожежної вежі він зобразив козака з шаблею, а на іншій — рятувальника. Також на муралі процитовано вірші Тараса Шевченка.

“Ця аерографія стала нагадуванням не лише про мужність і силу вогнеборців, а також є даниною єдності та стійкості наших незламних громадян”, — йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС Київщини