У Бородянці створили мурал на будівлі пожежної частини

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Наталія Габрух
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У Бородянці на будівлі пожежної частини створили мурал.

Про це повідомляють у ДСНС Київщини.

На початку повномасштабного вторгнення росії ця пожежна частина була зруйнована та розграбована. Тепер її відбудували і вирішили оздобити.

Мурал створив чернігівський рятувальник Віталій Вороний. На одній половині пожежної вежі він зобразив козака з шаблею, а на іншій — рятувальника. Також на муралі процитовано вірші Тараса Шевченка.

“Ця аерографія стала нагадуванням не лише про мужність і силу вогнеборців, а також є даниною єдності та стійкості наших незламних громадян”, — йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС Київщини

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Опубліковано: 05 серпня 2024
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