МОЗ затвердило положення про Раду з відновлення “Охматдиту”

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Наталія Габрух
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МОЗ затвердило положення про Раду з відновлення “Охматдиту”, яка контролюватиме процеси відновлення лікарні й забезпечить участь громадськості.

Про це йдеться на офіційному сайті МОЗ.

“Рада з відновлення забезпечуватиме громадський контроль за всіма процесами відновлення, зокрема це стосується дотримання прозорості і доброчесності при виборі підрядника для виконання поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу “Охматдиту”, — йдеться у повідомленні.

Рада складатиметься з 15 осіб. Персональний склад буде затверджений наказами МОЗ у два етапи.

На першому етапі до складу ради увійдуть представники:

  • благодійників, які зробили найбільші пожертви, організаторів збору, які забезпечили найбільшу суму збору, а також дали згоду на участь у діяльності ради з відновлення (6 осіб);
  • МОЗ (1 особа);
  • НДСЛ “Охматдит” (1 особа).

“Другий етап включатиме відбір семи представників громадських об'єднань, їх спілок, благодійних організацій, що провадять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я або у сфері архітектури та містобудування”, — додали у міністерстві.

Ці представники будуть відібрані персональним складом ради з відновлення, сформованим на першому етапі, за результатами розгляду поданих заявок на участь, шляхом рейтингового голосування.

Із критеріями відбору кандидатів та порядком подачі заявок від громадськості можна ознайомитись в положенні.

Фото: Анна Білоус

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Опубліковано: 06 серпня 2024
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