Буча отримала автобуси від польського міста-побратима

Бучанська громада отримала два пасажирські автобуси від польського міста-побратима Тушин.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Транспорт вже прибув на базу КП “Бучатранссервіс”.

Це автобуси марок MAN та Ikarus, їх пасажиромісткість становить 120 місць.

Міський голова розповів, що зараз розглядається можливість передачі автобусів нашим захисникам, враховуючи наявні запити. Він зазначив, що думає, що громада підтримає ініціативу відправити транспорт для ЗСУ.

“Дякуємо нашим польським друзям за всебічну підтримку. Крім того, окрема вдячність місту-побратиму Тушин за сприяння та транспортування автобусів до України”, — написав Анатолій Федорук.

Фото: Анатолій Федорук