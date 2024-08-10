На території Чорнобильської АЕС зведуть сонячну електростанцію

Сонячну електростанцію збудують на території Чорнобильської АЕС.

Про це повідомляє Державне спеціалізоване підприємство “Чорнобильська АЕС”.

В рамках міжнародної гуманітарної допомоги, яку отримує Україна, на Чорнобильську АЕС надійшли перші комплектуючі для будівництва фотовольтаїчної електростанції (ФЕС) на промисловому майданчику.

Від міжнародних партнерів ЧАЕС вже отримала мережеві інвертори SG110CX потужністю 110 кВА та сонячні панелі SPR-6PB(-HV) потужністю 275 Вт кожна. Наразі розробляють відповідні документи — технічне рішення, технічне завдання, завдання на проєктування ФЕС.

Сонячну електростанцію планують створити для компенсації електроенергії, споживаної для потреб Чорнобильської АЕС. Очікувана потужність ФЕС — приблизно 2 МВт.

Фото: Державне спеціалізоване підприємство “Чорнобильська АЕС”