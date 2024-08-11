У Києві проведуть другий фестиваль візуальних технологій UART MEDIA FEST: де та коли

ТРЦ Gulliver спільно з міжнародною компанією Meet Future анонсували другий міжнародний медіаарт фестиваль UART MEDIA FEST. Подія відбудеться 5 жовтня.

Про це йдеться на офіційному сайті UART MEDIA FEST.

У жовтні ТРЦ Gulliver виповнюється 11 років. Фестиваль стане частиною великого святкування. На найбільших фасадних екранах Європи покажуть твори талановитих дизайнерів зі всього світу на тему “Всесвіт в кожному”.

Реєстрація на участь в UART MEDIA FEST вже відкрита, вона триватиме до 5 вересня включно.

До участі в конкурсі приймають роботи креативних студій чи окремих дизайнерів. Це можуть бути вже готові відеороботи або контент, створений спеціально для фестивалю.

Переможців фестивалю обиратимуть відомі представники індустрії. Двоє переможців конкурсу UART MEDIA FEST отримають винагороду у розмірі 3000 доларів у номінації за найкращу відероботу, а також 1000 доларів за NFT та можливість співпраці з міжнародною компанією Meet Future.

Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно:

детально прочитати умови участі;

заповнити заявку на сайті;

ознайомитись з технічними характеристиками екрана;

підготувати та надати організаторам конкурсну роботу до 5 вересня.

Детальніше про умови участі можна дізнатися за посиланням .

Фото: ТРЦ Gulliver