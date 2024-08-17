На Херсонщині росіяни зруйнували першу в Україні “зелену школу”

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Наталія Габрух
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Росіяни завдали ударів по Антонівці, що на Херсонщині. Внаслідок обстрілів виникла пожежа в будівлі "зеленої школи". Освітній заклад вщент знищений.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Російські окупанти добили першу в Україні і єдину на Херсонщині “зелену школу”, яка була створена на базі школи №21 в Антонівці. Рашисти атакували унікальну школу двічі за пів дня, завдавши непоправної шкоди”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що унікальний навчальний заклад був збудований за допомоги уряду Фінляндії й прийняв перших учнів у 2016 році.

“Це була непересічна подія для всієї України — “зелену школу” збудували за європейськими принципами енергозбереження. В ній була система очищення повітря — рекуперації, яка встановлена на стелі. Всередині приміщення — ніяких труб та батарей. Тепло забезпечували сонячні батареї, розташовані на даху”, — розповів Роман Мрочко.

Очільник МВА оприлюднив відео, якою була “зелена школа” в Антонівці до та після низки атак російських окупантів. Він зазначив, що внаслідок другої ворожої атаки школа згоріла вщент.

Фото: Херсонська міська військова адміністрація

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Опубліковано: 17 серпня 2024
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