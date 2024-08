Куди піти на День Незалежності: Onuka, DakhTrio, фестиваль Brave! Factory, виставка про війну під монументом Батьківщині-Матері

На День Незалежності та 23-25 серпня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких фестивалі Brave! Factory, Культура Етно, Про Українське, на яких виступатимуть гурти Nazva, Onuka, DakhTrio, Артистка Чуприненко, Aestetik Combination, Alex Savage та інші. Також відбудеться маркет Всі.Свої, спеціальний показ фільму "Конотопська відьма", а також вечірка та концерт Ніно Катамадзе у Куренях.

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

На площі майже 2000 квадратних метрів під монументом "Батьківщина-Мати" розмістять понад 150 творів мистецтва, на які вплинули найтрагічніші періоди в історії України. На виставці зберуть роботи 41 митця та мисткині з усієї країни: Марії Примаченко, Олександра Ройтбурда, Георгія Сенченка та Арсена Савадова, Антона Логова, Романа Мініна, Назара Білика, Альбіни Ялози, Рустема Скибіна та інших.

Ціна: від 70 грн

Де: Національний музей історії України в Другій світовій війні

Коли: з 23 серпня до кінця року з 10:00

23 серпня відбудеться концерт українського інді-електро-поп гурту Kadnay, а вже 24-25 серпня на вас чекає другий акт фестивалю "Культура Етно". У суботу виступатимуть: Nazva, Brykulets, Khayat, в неділю: Onuka, Ganna, US Orchestra.

Також на вас чекатимуть: майстер класи, виступи музикантів, традиційні танці, ярмарок, українська кухня, лекторій, зелений сад та фольклорні колективи.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: ВДНГ, Академіка Глушкова, 1

Коли: 23 серпня 18:00, 23-25 серпня з 14:00

23 серпня запалюватиме карибський артист світового рівня — Aquarius Heaven, а також Asika, Katya Livingston. 24 серпня за пультом будуть Deenara, Fleming та Moojev. 25 серпня відбудеться спеціальний концерт просто неба Ніно Катамадзе. Концертна програма включатиме хіти: Olei, Once In The Street, Beauty, Will Come As A Snow, Suliko та нові пісні, які раніше не виконувалися.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 23-24 серпня з 16:00, 25 серпня з 19:00

Серед учасників фестивалю — DakhTrio, ансамбль "Вільце", театр "Тіньова", Артистка Чуприненко. У кінопрограмі — підбірка українських короткометражок від KISFF та "Вечір на Івана Купала" Юрія Іллєнка.

На гостей фестивалю чекають:

атмосферний і затишний простір, де можна зустрітися з друзями й гарно провести час за спілкуванням і напоями;

яскраві фотозони з креативними тематичними декораціями;

книгарня Українського Дому "Фундамент", яка пропонує книги на мистецьку тематику й аксесуари від українських брендів;

кав’ярня, де можна замовити смачну каву чи запашний чай, смаколики до них;

маркет "Крам 33" з виробами від українських майстрів, створеними з любов’ю для сучасного вжитку.

Повна програма фестивалю за посиланням.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: Український дім, вул. Хрещатик, 2

Коли: 23 серпня з 16:00, 24-25 серпня з 13:00

У програмі ДВРЗ Design Days — виставки предметів функціонального мистецтва, промислового дизайну, міської скульптури, інтерактивні зони, освітні лекторії, фудкорти, музична програма.

Цьогоріч на подію приїдуть одразу дві знакові особистості у світі дизайну: бельгійський галерист і колекціонер Жан Франсуа Деклерк, який стане куратором однієї з експозицій, а також Еліс Роусторн, відома британська дослідниця дизайну, журналістка, письменниця та ексавторка колонки у The New York Times. Еліс виступить з майстер-класом та буде спеціальною гостею під час подій в рамках ДВРЗ Design Days.

Дві виставкові локації заходу — галерея Panoptikum та КультМотив — працюватимуть для відвідувачів паралельно.

Ціна: Вхід на всі події безкоштовний, за попередньою реєстрацією

Де: галерея Panoptikum та КультМотив

Коли: 22-25 серпня з 11:00

Субота

Благодійний концерт гурту Kolaba до Дня Незалежності, на якому звучатимуть пісні "А липи цвітуть", "Горобина ніч", "Хрещатик", "Пацики на моциках", "Ой, мамо люблю гриця", "А калина не верба" – ці та інші найпопулярніші хіти гурту, які підірвали чарти музичних платформ, прозвучать на сцені просто неба.

За пультом буде DJ Shma. На території працює бар з фудкортом, вживання своїх продуктів і напоїв заборонено.

Ціна: вхід вільний

Де: ВДНГ, Академіка Глушкова, 1

Коли: 24 серпня 18:00

На фестивалі буде п’ять майданчиків — Depo, Garden, Avtotzeh, Pavilion та Auditoria. Лайнап нараховує більше чотирьох десятків артистів. Серед іноземних гостей фестивалю – Reade Truth (CША), Heith та VSK (Італія), Mari.te (Венесуела-Іспанія), PRZ та Spencer Parker (Німеччина).

Лайнап:

Aestetik Combination (live)

Aku Aku & On Vogue

Alex Savage

Bellys

Bitlo (live)

Bogdan Zaiets & Elijah (live)

Borys

Повний лайнап за посиланням.

Ціна: 2100 грн. Квитки

Де: Кіностудія імені Олександра Довженка, Берестейський проспект, 44

Коли: 24-25 серпня з 12:00

У ньому візьмуть участь більше 180 українських брендів, які представлять товари різних категорій: одяг, взуття, аксесуари, товари для дому, декор, крафтові продукти.

А ще буде патріотичний одяг, кераміка, вироби з дерева, текстиль та тематичні аксесуари. Також 24 серпня відбудеться кавер-вечір з дуетом українських артистів — співачки Маргарити Мелешко та бандуриста Ярослава Джуся.

Ціна: вхід вільний

Де: D12, вул. Десятинна, 12

Коли: 24-25 серпня з 10:00

Майстри представлять одяг та традиційні прикраси, гончарні вироби, дитячі іграшки і ляльки, вироби з дерева, соломи, лози, коріння сосни, свічки з воску, ліжники та килими, гуцульські сирні коники, бринзу.

На ярмарку відбудуться майстерні традиційних ремесел, співатимуть кобзарі та лірники, фольклорні гурти Вільце і Шум’я, звучатиме традиційна скрипкова музика до танцю від гурту ЩукаРиба, діятиме простір дитячих народних ігор з гуртом Орелі, працюватиме традиційна кримськотатарська кав’ярня.

Ціна: 100 грн

Де: Музей Івана Гончара, вул. Лаврська, 19

Коли: 24-25 серпня з 11:00

Неділя

Презентація арт-видання "Мовчазні герої” Гідо Хайсіга (Silent heroes by Guido Heisig) – збірка особистих історій та спогадів різних людей, яка відображає вплив війни на життя звичайних українців.

З 24 лютого 2022 року Гідо допомагає і підтримує людей, які безпосередньо постраждали від війни. Подорожуючи Україною під час своїх волонтерських місій він зустрічається та спілкується з людьми. Івент буде супроводжуватися дискусією, автограф-сесією, а також демонстрацією короткометражного фільму про подорожі Гідо Україною та безпосередньо про створення книги.

Проєкт благодійний, частину коштів з продажу книги автор передає на протезування та реабілітацію українських військових.

Ціна: вхід вільний

Де: Книгарня Readeat, вул. Антоновича, 50

Коли: 25 серпня 15:00

На події кожен охочий сможе пити холодну сангрію та збирати букети для близьких і згадувати найкращі моменти літа.

Ціна: вхід вільний

Де: Avangarden, вул. Січових Стрільців, 23а

Коли: 25 серпня 15:00

У спецпоказі візьмуть участь: сценарист Ярослав Войцешек та актори Сергій Сосновцев, Артем Сагітов, Ярослав Шахторін та Микита Слободенюк. Після перегляду на глядачів чекає обговорення у форматі запитання/відповідь.

Прадавня відьма з Конотопу, закохавшись у звичайного хлопця, давно зреклася своїх відьомських сил, але після того, як із початком війни російські солдати захоплюють місто і жорстоко вбивають її коханого, вирішує помститися, повертає свої сили і обрушує жахливі та криваві кари на голови та інші частини тіл убивць її нареченого.

Ціна: 170 грн. Квитки

Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: 25 серпня 15:55

Фото: warmuseum_ua, Onuka, nino_katamadze_official, Kolaba, kirai gigs, DakhTrio, Всі.Свої