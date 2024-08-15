Bogdan Zaiets, Gapon, Igor Glushko: став відомий лайнап цьогорічного фестивалю Brave! Factory

Brave! Factory оголосив лайнап цьогорічного фестивалю, який відбудеться 24-25 серпня.



Зазначайється, що це ще не повний лайп. На фестивалі серед закордонних гостей будуть Reade Truth (CША), Heith (Італія), Mari.te (Венесуела-Іспанія).

Лайнап:

Bogdan Zaiets & Elijah live

Crem & Serhii Matiushenko

Figurat live

Gapon

Heith live

Igor Glushko

Mari.te

OCHII

Recid & Roman K

Reade Truth

Seba Korecky live

Ship Her Son live

Stas Koroliov live

Ujif_notfound live

Наразі квитки доступні від 1800 грн, наступного релізу вони будуть – 2100 грн.

Фото: Brave! Factory