Bogdan Zaiets, Gapon, Igor Glushko: став відомий лайнап цьогорічного фестивалю Brave! Factory

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Валерія Гуржий
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Brave! Factory оголосив лайнап цьогорічного фестивалю, який відбудеться 24-25 серпня.

Зазначайється, що це ще не повний лайп. На фестивалі серед закордонних гостей будуть Reade Truth (CША), Heith (Італія), Mari.te (Венесуела-Іспанія).

Лайнап:

  • Bogdan Zaiets & Elijah live
  • Crem & Serhii Matiushenko
  • Figurat live
  • Gapon
  • Heith live
  • Igor Glushko
  • Mari.te
  • OCHII
  • Recid & Roman K
  • Reade Truth
  • Seba Korecky live
  • Ship Her Son live
  • Stas Koroliov live
  • Ujif_notfound live

Наразі квитки доступні від 1800 грн, наступного релізу вони будуть – 2100 грн.

Фото: Brave! Factory

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Опубліковано: 15 серпня 2024
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