Bogdan Zaiets, Gapon, Igor Glushko: став відомий лайнап цьогорічного фестивалю Brave! Factory
Brave! Factory оголосив лайнап цьогорічного фестивалю, який відбудеться 24-25 серпня.
Зазначайється, що це ще не повний лайп. На фестивалі серед закордонних гостей будуть Reade Truth (CША), Heith (Італія), Mari.te (Венесуела-Іспанія).
Лайнап:
- Bogdan Zaiets & Elijah live
- Crem & Serhii Matiushenko
- Figurat live
- Gapon
- Heith live
- Igor Glushko
- Mari.te
- OCHII
- Recid & Roman K
- Reade Truth
- Seba Korecky live
- Ship Her Son live
- Stas Koroliov live
- Ujif_notfound live
Наразі квитки доступні від 1800 грн, наступного релізу вони будуть – 2100 грн.
Фото: Brave! Factory
Опубліковано: 15 серпня 2024