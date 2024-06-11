Вийшов офіційний трейлер фільму жахів “Конотопська Відьма”

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Наталія Габрух
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Вийшов офіційний трейлер українського фільму жахів “Конотопська відьма”.

Його опублікували на YouTube.

За сюжетом стрічки прадавня відьма з міста Конотоп зреклася своїх чаклунських сил через кохання до звичайного хлопця. На початку повномасштабного вторгнення росіяни захоплюють місто і вбивають її коханого. Після цього вона починає мститися.

Головні ролі у фільмі виконали Тетяна Малкова з фільму “Смак свободи” та зірка “Спіймати Кайдаша” і “Чорного ворона” Тарас Цимбалюк.

Автором ідеї та сценаристом виступив Ярослав Войцешек, режисером-постановником фільму — Андрій Колесник, для якого фільм став повнометражним кінодебютом, а спродюсувала стрічку Ірина Костюк, відома роботою над анімацією “Мавка. Лісова пісня”.

Фільм вийде в прокат 22 серпня 2024 року.

Фото: скриншот

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Опубліковано: 11 червня 2024
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