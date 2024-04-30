Onuka відкриває мистецький простір у Чернігові із лекціями і 3D-друком народних інструментів

64
Ірина Маймур
share share

Українська музикантка Onuka запускає мистецький простір “Фабрична, 12” із майстеркласами і 3D-друком народних інструментів у Чернігові.

Він розташується в музичній майстерні дідуся артистки — Олександра Микитовича Шльончика. Там він не лише майстрував, але й досліджував історію та технології створення музичних інструментів різних народів.

“Простір створений задля переосмислення та збереження українського культурного спадку в Чернігові і стане місцем, де співіснують історія, традиції, сучасність, та яке покликане об’єднати різні покоління творчих українців”, — пояснює артистка.

“Фабрична, 12” поєднає освітню, мистецьку та етнографічну складову. Там проходитимуть лекції, майстеркласи, творчі зустрічі та виступи.

Також у межах проєкту виготовлятимуть інструменти за кресленнями дідуся Onuka, зокрема за допомогою 3D-друку.

У межах проєкту “Фабрична, 12” команда Onuka підготувала цикл лекцій, що досліджують окремі сторінки української культури та відкривають її багатство і самобутність. У першому випуску можна дізнатися про народні музичні інструменти, які можна почути в треках ONUKA. Це тилинка, окарина, гуцульський дідик, бугай, цимбали, свищик, дримба, бандура, трембіта та сопілка.

Відео створили за підтримки Repair Together — волонтерської спільноти, що з квітня 2022 року займається відновленням Чернігівщини після ворожого вторгнення.

Фото: “Фабрична, 12”

Як вам ініціатива музикантки?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 30 квітня 2024
Onuka Чернігів
share share
Під колишньою Аркою дружби народів демонтують скульптуру на честь Переяславської ради: фото Під колишньою Аркою дружби народів демонтують скульптуру на честь Переяславської ради: фото У Києві компанія оформила на себе голубівню, щоб привласнити землю для будівництва ЖК У Києві компанія оформила на себе голубівню, щоб привласнити землю для будівництва ЖК Станцію метро “Пушкінська” у Харкові перейменували на “Ярослава Мудрого” Станцію метро “Пушкінська” у Харкові перейменували на “Ярослава Мудрого” Сезон дунайки: Кілька рецептів від бессарабського шефа Андрія Величка Сезон дунайки: Кілька рецептів від бессарабського шефа Андрія Величка
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.