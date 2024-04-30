Onuka відкриває мистецький простір у Чернігові із лекціями і 3D-друком народних інструментів

Українська музикантка Onuka запускає мистецький простір “Фабрична, 12” із майстеркласами і 3D-друком народних інструментів у Чернігові.

Він розташується в музичній майстерні дідуся артистки — Олександра Микитовича Шльончика. Там він не лише майстрував, але й досліджував історію та технології створення музичних інструментів різних народів.

“Простір створений задля переосмислення та збереження українського культурного спадку в Чернігові і стане місцем, де співіснують історія, традиції, сучасність, та яке покликане об’єднати різні покоління творчих українців”, — пояснює артистка.

“Фабрична, 12” поєднає освітню, мистецьку та етнографічну складову. Там проходитимуть лекції, майстеркласи, творчі зустрічі та виступи.

Також у межах проєкту виготовлятимуть інструменти за кресленнями дідуся Onuka, зокрема за допомогою 3D-друку.

У межах проєкту “Фабрична, 12” команда Onuka підготувала цикл лекцій, що досліджують окремі сторінки української культури та відкривають її багатство і самобутність. У першому випуску можна дізнатися про народні музичні інструменти, які можна почути в треках ONUKA. Це тилинка, окарина, гуцульський дідик, бугай, цимбали, свищик, дримба, бандура, трембіта та сопілка.

Відео створили за підтримки Repair Together — волонтерської спільноти, що з квітня 2022 року займається відновленням Чернігівщини після ворожого вторгнення.

Фото: “Фабрична, 12”