Нацбанк встановлює ліміт у 150 тисяч гривень на перекази з карти на карту. Тимчасове обмеження діятиме протягом 6 місяців, починаючи з 1 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Ліміт діятиме лише на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Однак ліміт не застосовуватиметься до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження.

Також ліміти не діють на переказ грошей між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, і на перекази юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN — без обмежень.

За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму, отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність.

Постанова НБУ визначає п’ять критеріїв приналежності до волонтерської діяльності. Щоб не попасти під обмеження волонтер маж відповідати щонайменше двом критеріям:

фізична особа офіційно зареєстрована як волонтер;

проведення волонтерських зборів є типовою діяльністю за рахунками фізичної особи-користувача в надавачі платіжних послуг;

фізична особа подала листа від державного органу/військової частини/благодійного фонду щодо співпраці в межах організації збору коштів;

фізична особа надала інформацію щодо запланованих суми та строків збору коштів із зазначенням мети такого збору та подальшого використання зібраних коштів;

інформація з відкритих джерел, соціальних мереж та Інтернету підтверджує здійснення фізичною особою-користувачем волонтерської діяльності та мету волонтерських зборів.

Фото: Мiнфiн