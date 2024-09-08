На Київщині встановлять 33 когенераційні установки, які вироблятимуть електроенергію та тепло

У громадах Київської області незабаром планують встановити 33 когенераційні установки. Вони будуть виробляти електроенергію і тепло. Їхня загальна потужність майже 80 МВт.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

“Ми вже підписали угоди з громадами та інвесторами щодо встановлення таких установок у Бучанському, Броварському, Вишгородському, Фастівському, Обухівському та Білоцерківському районах. Додатково опрацьовуються ще 16 локацій щодо встановлення когенераційних установок та згодом будуть підписані меморандуми”, — зазначив начальник КОВА Руслан Кравченко.

За його словами, також планується встановити 8 компактних газових теплоелектростанцій на колесах. До початку опалювального сезону їх отримають 7 громад на Київщині для забезпечення енергією об’єктів освіти, охорони здоров’я та соцзахисту.

“Наразі підготовка Київщини до опалювального сезону вже виконана на 80%”, — йдеться у повідомленні.

Фото: Київська обласна військова адміністрація