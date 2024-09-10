Для ветеранів у Києві облаштували реабілітаційну зону: фото

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Наталія Габрух
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На Оболонському острові у Києві облаштували реабілітаційну зону для ветеранів. У ній проводять захід “Риболовля з пікніком”.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Організовує захід Київський міський Центр реабілітації “Аскольд”, за їхніми словами відпочинок на природі — не просто розвага, а й потужний інструмент для реабілітації.

“Це можливість для ветеранів спілкуватися між собою, ділитися досвідом й емоціями”, — зазначають у центрі.

На Оболонському острові обладнали доступ до води, встановили спеціалізовані сенсорні фонтани, облаштували доріжки з твердим покриттям тощо.

Фото: пресслужба КМДА

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Опубліковано: 10 вересня 2024
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