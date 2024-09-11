“Київ Цифровий” запустив опитування про допомогу безпритульним тваринам

У застосунку “Київ Цифровий” стартувало нове опитування про допомогу безпритульним тваринам.

Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич.

Опитування включає питання про те, як саме мешканці міста допомагають безпритульним тваринам, зокрема, чи працюють вони в притулках, чи є волонтерами, чи опікуються твариною, або ж, можливо, забрали тварину з вулиці або притулку додому.

Кияни також можуть поділитися своєю думкою про те, чому люди не наважуються прихистити тварину, та які саме форми допомоги потребують розвитку в місті.

"Ми хочемо, щоб кожен киянин міг впливати на важливі соціальні питання та брати участь у розвитку нашого міста. Долучайтесь до опитування та допоможіть зробити життя чотирилапих кращим", — зазначив Петро Оленич.

Взяти участь в опитуванні можна у застосунку “Київ Цифровий” у розділі “Електронна демократія” — “Опитування”. Опитування триватиме до 18 вересня 2024 року.

Фото: ecopolitic.com