Три українські проєкти потрапили у фінал найпрестижнішого архітектурного конкурсу

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Наталія Габрух
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Три українські проєкти від Archimatika потрапили у фінал найпрестижнішого архітектурного конкурсу WAF (World Architecture Festival).

Про це повідомили Archimatika на своїй сторінці у соцмережах.

У число фіналістів потрапили наступні проєкти:

  • апарт-комплекс Escape City;
  • ЖК UNIT.Home;
  • проєкт відновлення зруйнованого окупантами Ліцею №2 у Гостомелі.

Escape City — це проєкт апарт-комплексу, що буде розташований у центрі Буковелю. Крім забудови, на території Escape City буде пішохідний центр з відповідною інфраструктурою та громадськими просторами. Замовником проєкту виступає компанія Invest Bukovel.

UNIT.Home від KAN та UDP — це житловий комплекс, що розташований на території парку UNIT.City. Як стверджують в Archimatika, наразі це один з технічно найскладніших об’єктів, які вони проєктували.

Проєкт відновлення зруйнованого окупантами Гостомельського ліцею №2 — це проєкт, розроблений на благодійній основі у партнерстві Archimatika разом із фондом Buduyua.

WAF (World Architecture Festival) — це щорічний фестиваль і премія в галузі архітектури та дизайну, яку називають архітектурним “Оскаром”. Журі складається зі 160 представників найвідоміших архітектурних компаній світу, а у фіналі конкурсу представлено архітекторів з 71 країни. Переможців конкурсу буде оголошено з 6 по 8 листопада у Сінгапурі.

Фото: Archimatika

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Опубліковано: 14 вересня 2024
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