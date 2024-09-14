Три українські проєкти потрапили у фінал найпрестижнішого архітектурного конкурсу

Три українські проєкти від Archimatika потрапили у фінал найпрестижнішого архітектурного конкурсу WAF (World Architecture Festival).

Про це повідомили Archimatika на своїй сторінці у соцмережах.

У число фіналістів потрапили наступні проєкти:

апарт-комплекс Escape City;

ЖК UNIT.Home;

проєкт відновлення зруйнованого окупантами Ліцею №2 у Гостомелі.

Escape City — це проєкт апарт-комплексу, що буде розташований у центрі Буковелю. Крім забудови, на території Escape City буде пішохідний центр з відповідною інфраструктурою та громадськими просторами. Замовником проєкту виступає компанія Invest Bukovel.

UNIT.Home від KAN та UDP — це житловий комплекс, що розташований на території парку UNIT.City. Як стверджують в Archimatika, наразі це один з технічно найскладніших об’єктів, які вони проєктували.

Проєкт відновлення зруйнованого окупантами Гостомельського ліцею №2 — це проєкт, розроблений на благодійній основі у партнерстві Archimatika разом із фондом Buduyua.

WAF (World Architecture Festival) — це щорічний фестиваль і премія в галузі архітектури та дизайну, яку називають архітектурним “Оскаром”. Журі складається зі 160 представників найвідоміших архітектурних компаній світу, а у фіналі конкурсу представлено архітекторів з 71 країни. Переможців конкурсу буде оголошено з 6 по 8 листопада у Сінгапурі.

Фото: Archimatika