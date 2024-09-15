Ресторан української кухні Anelya в Чикаго включили до путівника Мішлен

До офіційного гастрономічного путівника Michelin Guide (Путівник Мішлен) включили ресторан української кухні Anelya в Чикаго.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Ресторан назвали на честь бабусі шеф-кухаря Джонні Кларка, яка народилася у Харкові.

У 2023 році Кларк вперше відвідав Харків. Ця подорож і надихнула його на створення ресторану, який би просував українську традиційну та сучасну кулінарну традицію у США.

У ресторані можна скуштувати сучасну українську кухню. Серед основних страв — борщ, вареники, полтавські галушки, голубці, банош, пампушки та інші. На десерт можна замовити Київський торт. Anelya також пропонує різноманітні напої — наприклад, крафтові коктейлі та вина.

Путівник Michelin Guide — це престижний гастрономічний ресторанний рейтинг, який оцінює ресторани та готелі по всьому світу.

Фото: Міністерство закордонних справ України, Anelya Chicago / Facebook