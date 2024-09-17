В Україні запускають систему "єДозвіл" для підприємців: якою буде перша послуга

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Ірина Маймур
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В Україні запускають систему "єДозвіл" для підприємців. З її допомогою бізнес зможе реєструвати дозвільні документи через портал “Дія”.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Перша послуга системи запрацює з 18 вересня.

"Вже післязавтра підприємцям на порталі Дія стане доступна послуга з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Ця послуга є частиною комплексної послуги еПідприємець", - повідомила Свириденко.

Раніше декларацію реєстрував територіальний центр Держпраці протягом п'яти днів. Тепер бізнес може подати декларацію в один клік, а система “єДозвіл” автоматично перевірить та зареєструє її.

Ця послуга є особливо важливою для підприємств, які використовують важку техніку та механізми у виробництві. У 2023 році понад 13,2 тисячі підприємців подали такі декларації, а за період січень-липень 2024 року – майже 8 тисяч.

За словами Свириденко, уряд працює над розширенням переліку послуг, які бізнес зможе отримати через єДозвіл. Наступною послугою, яку запустять у жовтні, стане отримання висновку для продовження граничного терміну розрахунків за експортно-імпортними операціями.

Фото: Дія. Бізнес

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Опубліковано: 17 вересня 2024
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