“Київ Цифровий” запустив новий сервіс для ОСББ: які функції там є

У застосунку “Київ Цифровий” запустили новий сервіс для представників ОСББ, який допомагає ефективніше організовувати діяльність будинку.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

До системи вже приєдналися понад 100 ОСББ. В останньому оновленні додано відредаговані шаблони документів “Повідомлення про збори” та “Листок опитування”.

За допомогою нового сервісу можна:

організовувати голосування онлайн;

проводити збори;

керувати процесами без зайвої бюрократії;

вносити співвласників за номером телефону замість номеру РНОКПП;

переглядати статистику голосувань і зборів тощо.

“Ми прагнемо, щоб співвласники багатоквартирних будинків могли ухвалювати важливі рішення швидко й без зайвих клопотів. Особливо зараз, коли багато українців перебувають за кордоном, онлайн-збори та голосування є зручним способом брати участь у вирішенні важливих питань”, — зазначив Петро Оленич, заступник голови КМДА з питань цифрового розвитку.

Фото: Наталія Слінкіна