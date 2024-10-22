“Київ Цифровий” запустив новий сервіс для ОСББ: які функції там є

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Наталія Габрух
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У застосунку “Київ Цифровий” запустили новий сервіс для представників ОСББ, який допомагає ефективніше організовувати діяльність будинку.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

До системи вже приєдналися понад 100 ОСББ. В останньому оновленні додано відредаговані шаблони документів “Повідомлення про збори” та “Листок опитування”.

За допомогою нового сервісу можна:

  • організовувати голосування онлайн;
  • проводити збори;
  • керувати процесами без зайвої бюрократії;
  • вносити співвласників за номером телефону замість номеру РНОКПП;
  • переглядати статистику голосувань і зборів тощо.

“Ми прагнемо, щоб співвласники багатоквартирних будинків могли ухвалювати важливі рішення швидко й без зайвих клопотів. Особливо зараз, коли багато українців перебувають за кордоном, онлайн-збори та голосування є зручним способом брати участь у вирішенні важливих питань”, — зазначив Петро Оленич, заступник голови КМДА з питань цифрового розвитку.

Фото: Наталія Слінкіна

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Опубліковано: 22 жовтня 2024
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