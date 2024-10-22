“Київ Цифровий” запустив новий сервіс для ОСББ: які функції там є
У застосунку “Київ Цифровий” запустили новий сервіс для представників ОСББ, який допомагає ефективніше організовувати діяльність будинку.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
До системи вже приєдналися понад 100 ОСББ. В останньому оновленні додано відредаговані шаблони документів “Повідомлення про збори” та “Листок опитування”.
За допомогою нового сервісу можна:
- організовувати голосування онлайн;
- проводити збори;
- керувати процесами без зайвої бюрократії;
- вносити співвласників за номером телефону замість номеру РНОКПП;
- переглядати статистику голосувань і зборів тощо.
“Ми прагнемо, щоб співвласники багатоквартирних будинків могли ухвалювати важливі рішення швидко й без зайвих клопотів. Особливо зараз, коли багато українців перебувають за кордоном, онлайн-збори та голосування є зручним способом брати участь у вирішенні важливих питань”, — зазначив Петро Оленич, заступник голови КМДА з питань цифрового розвитку.
Фото: Наталія Слінкіна
Опубліковано: 22 жовтня 2024