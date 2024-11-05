Український фільм “Ти — Космос” здобув три нагороди на кінофестивалі в Італії

Український фільм “Ти — Космос” режисера Павла Острікова завоював три нагороди на міжнародному кінофестивалі Trieste Science+Fiction в Трієсті.

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

Фільм здобув відзнаки у трьох номінаціях: Asteroide award, Audience award (The Begin Hotels) і INAF event horizon award. Останню нагороду присуджує журі з астрофізиків, журналістів та кінокритиків, створену у 2023 році на честь 60-річчя фестивалю.

“Ти — Космос” розповідає історію українського космічного далекобійника із Хмельницького Андрія, який після вибуху Землі залишається єдиним живим у Всесвіті, поки на зв`язок не виходить француженка Катрін.

Фільм створений за підтримки Держкіно України у співпраці з Бельгією та в листопаді буде представлений ще на 8 міжнародних кінофестивалях.

Trieste Science+Fiction Festival — найбільший італійський фестиваль науково-фантастичного кіно, що об’єднує жанри фантастики, жахів і фентезі з усього світу.

Фото: кадр із фільму “Ти — Космос”