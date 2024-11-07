Потяг між Києвом і Братиславою запустять у грудні

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Ірина Маймур
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Потяг між Києвом і Братиславою запустять в середині грудня.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України після шостого засідання Українсько-Словацької змішаної комісії.

Маршрут потяга передбачає пересадку на станції “Чоп”, а також враховує розпочате будівництво лінії європейської колії між Ужгородом і Чопом. У перспективі можливе створення прямого маршруту Ужгород — Чоп — Кошице — Братислава.

Під час обговорення представники України та Словаччини також торкнулися питань модернізації пункту пропуску “Ужгород — Вишнє Нємецьке”, щоб збільшити його пропускну спроможність для вантажного і пасажирського транспорту.

Крім того, Україна зацікавлена у розширенні пункту пропуску “Малий Березний — Убля” та відкритті для пасажирських перевезень залізничного пункту пропуску “Павлове — Матіовце”, який наразі працює тільки для вантажів.

Фото: УЗ

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Опубліковано: 07 листопада 2024
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